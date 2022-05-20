«الداخلية»: ضبط 76 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 51755 حكما

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 76 قطعة سلاح نارى بحوزة 65 متهم).. وذلك على النحو التالى:

رشاش.

(17) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(8) بنادق خرطوش.

(3) طبنجات.

(46) فرد محلى.

(1718) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (139) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51755) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(159) حكم جناية.

(16776) حكم حبس جزئى.

(2926) حكم حبس مستأنف.

(24589) حكم غرامة.

(7305) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (118) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (17,010 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,010 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,514 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (130 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (366 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (370 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (95 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (85 جرام)

عدد (1636) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (254) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20806) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (38) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.