أغنية «روح الروح» لحمادة هلال تواصل تصدر تريند «يوتيوب»

حققت أغنية «روح الروح»، التي طرحها الفنان حمادة هلال، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» نجاحا كبيرا منذ طرحها.

وواصلت أغنية «روح الروح» للفنان حمادة هلال تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتلت المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب»، وحصدت الأغنية مليونًا و220 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع.

حمادة هلال يعبر عن سعادته بنجاح أغنية «روح الروح»

وأعرب حمادة هلال، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه الفيديو الكليب بعد أيام من طرحه، وحصده أكثر من مليون مشاهدة خلال أيام، وقال خلال تصريح سابق لـ«الوطن»: «سعدت بشدة بالنجاح الذي حققته الأغنية خلال الأيام الماضية، وشايف إنه من أفضل الأعمال التي قدمتها لجمهوري، وهو بداية جديدة لمجموعة من الأغاني التي أطرحها الفترة المقبلة».

يذكر أن أغنية «روح الروح» من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم.

آخر أعمال حمادة هلال

يذكر أن الفنان حمادة هلال تألق الفترة الماضية من خلال مسلسله «المداح» الجزء الثاني الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2022، وشاركه بطولته مجموعة من الفنانين، وهم: هبة مجدي، أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، ولاء الشريف، كمال أبورية، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.