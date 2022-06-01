رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

تصدر البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022 بالاسم ورقم الجلوس، محركات البحث المختلفة خلال الدقائق القليلة الماضية، بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، كما أعلن أسماء الطلبة الأوائل، موجهاً خالص تهانيه القلبية للأوائل والمتفوقين والناجحين، وموجهاً لهم النصح بالحفاظ على تفوقهم خلال المراحلة التعليمية القادمة لتحقيق النجاح الدائم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وتقدم «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022 بالاسم ورقم الجلوس، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، ليتسنى لجميع طلاب وأهالي محافظة الفيوم، الحصول على النتيجة بسهولة ويسر من هنـــا، أو من خلال رابط وزارة التربية والتعليم من هنــــا.

65122 طالب وطالبة أدوا الامتحانات

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم خلال اعتماده لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022، إنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام بلغ 63633 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 73.35%، بالإضافة إلى 9 طلاب في مدارس النور للمكفوفين نسبة نجاح 100%، و375 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية نسبة النجاح 66%، و38 طالبا في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع 95%.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم

وكشفت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ستكون متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ويمكن للطلاب والطالبات الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس بسهولة ويسر، موضحةً أنّ النتيجة ستكون متاحة في كل المدارس غداً الخميس.