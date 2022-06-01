السكة الحديد تنعى خفير «الفبريكا».. لقى مصرعه أثناء إنقاذه سيدة تعبر المنفذ المغلق

أصدرت هيئة السكة الحديد بيانا اليوم أشارت فيه إلى أنه أثناء مرور جرار سكة حديد مفرد من على منفذ الفبريكا الموجود بين محطتي ببا وطنسا بخط القاهرة السد العالي تلاحظ إلى محمد محمود قرني - خفير المنفذ، سيدة تعبر المنفذ المغلق والمنتظم أضواؤه وأجراسة من الجهة المخالفة وأغشي عليها فهب مسرعا لإنقاذها وإبعادها عن السكة فاصطدم به الجرار مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين الالتزام بقواعد المرور من على المنافذ والبعد عن السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل مسير القطارات، وتنعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفقيد بمزيد من الأسى والحزن سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.