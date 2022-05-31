رئيس مدينة كفر الدوار يتابع أعمال صيانة وتجميل نفق السكة الحديد

تفقد اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير نفق السكة الحديد بوسط المدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون.

وتابع «قطاطو» أعمال الصيانة والتجميل الجارية بنفق السكة الحديد بكفر الدوار بعد إزالة الإشغالات منه، حيث وجه بالاهتمام بالشكل الجمالي للنفق واستعادة المظهر الحضاري له بشكل يليق بأهالي كفر الدوار، فضلاً عن تعيين خدمات من أمن الوحدة المحلية بالنفق على مدار اليوم.

تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

والتقى رئيس مدينة كفر الدوار خلال جولته بعدد من المواطنين أثناء مرورهم بالنفق، والذين أشادوا بالجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، فيما استمع لتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة إليهم في عدد من القطاعات المختلفة، وكذلك عدد من الشكاوى والتي وجه بالتعامل الفوري معها.

الجدير بالذكر أن الوحدة قامت خلال الأسبوع الجاري، بإزالة الإشغالات بنفق السكة الحديد، والتي كانت تسبب إزعاج للمواطنين وتعيق حركة مرور المواطنين بالنفق.

لا مجال لعودة الإشغالات

كما أكد رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على استمرار الجهود التي بدأتها الوحدة لعودة الانضباط بشوارع كفر الدوار، والتصدي لكافة محاولات خرق القانون والتعدي على الطريق العام بكافة الصور، ومنع الممارسات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، مشددًا أنه لا مجال لعودة المخالفين مرة أخرى بالمناطق التي تم إزالة الإشغالات بها وكانت تسبب إزعاج كبير المواطنين وتعيق الحركة المرورية.

وقال رئيس المدينة إنه تم تعيين خدمات من أمن الوحدة المحلية بالنفق والكوبري على مدار اليوم، مضيفًا أنه جاري ترميم النفق وتجميله واستعادة المظهر الحضاري له بشكل يليق بأهالي كفر الدوار.