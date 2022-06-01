ضبط صبي بسوهاج وبحوزته 40 كيلو من مهمات السكة الحديد قبل بيعها

صبي لم يصل للثامنة عشرة من عمره بعد من مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، ضُبط بالساعات الأولى من اليوم يحاول سرقة متروكات سكة حديد من محطة سكة حديد سوهاج تقدر بـ40 كيلو.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط المدعو «ممدوح ا م م»، 15 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

المضبوطات واعتراف المتهم

وضبط المتهم وبحوزته جوال أبيض اللون بداخله 3 قطع عبارة عن قواعد تثبيت قضبان السكة الحديد بمحطة سكة حديد سوهاج من متروكات هيئة السكة الحديد ومستعملة من قبل وقدرت المضبوطات أنها تزن حوالي " 40 " كجم،. حيث لاحظت الخدمات المعاينة بمحطة سكة حديد سوهاج بوجود شاب صغير لم يتجاوز العشرين من التقدير الظاهري بالساعات الأولى من صباح اليوم وتظهر عليه علامات الارتباك بجوار مخزن السكة الحديد بمحطة سكة حديد سوهاج ويحمل "شوال" ويسرع بالخروج من المخزن فور رؤيته، محاولا الهرب ليتم ضبطه وإيجاد المضبوطات بحوذته وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد السرقة وإعادة بيعها والتربح من ثمنها وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة