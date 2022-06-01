أحمد حلمي يحقق 53 مليون جنيه بفيلمه «واحد تاني»

حصد فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي إيرادات بلغت 53 مليونا و427 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وتصدّر فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي تريند موقع تويتر بالتزامن مع عرضه في السينمات، وتصدره شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي في مصر والدول العربية.

أبطال فيلم واحد تاني

وقد انطلق في دور العرض مع أول أيام عيد الفطر الماضي، وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه، فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

قصة فيلم واحد تاني

الفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

الأفلام المنافسة في عيد الفطر

يعرض في موسم عيد الفطر السينمائي بجانب «واحد تاني» فيلمي «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و«زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.