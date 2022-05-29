أحمد حلمي يحتفل بوصول أغنيته لـ10 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»: بص الحركة دي

احتفل الفنان أحمد حلمي بوصول أغنيته الجديدة «الحركة دي» التي طرحها الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إلى 10 ملايين مشاهدة بعد أقل من شهر من طرحها، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «واحد تاني»، ومن كلمات مصطفى حدوتة.

أغنية «الحركة دي» تحقق 10 مليون مشاهدة

ونشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو للأغنية وعدد مشاهداتها في حالة ازدياد حتى 10 ملايين مشاهدة، وعلق على الفيديو قائلًا: «حتي بص الحركة دي».

إيرادات فيلم «واحد تاني»

وحقق فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية، إذ حافظ على صدارة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك 2022 منذ بداية عرضها، وتخطت إيراداته الـ 50 مليون جنيه الفترة الماضية.

أبطال فيلم «واحد تاني»

يشارك في بطولة فيلم «واحد تاني» مجموعة كبيرة من النجوم، هم روبي، نسرين أمين، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث فيلم واحد تاني

يجسد فيلم «واحد تاني» دور أحد الأشخاص الذي يعمل في مصلحة السجون ويكتب تقارير نفسية عن المساجين، ويتعرض خلال عمله للكثير من الأحداث، وفي أحد الأيام يقابل صدفة أحد زملاء دراسته الذي أصبح رجل أعمال ناجح، ويقوم بدعوته على حفلة تجمع زملائهم القدامى وهناك يجد نفسه لم يحقق شئ في حياته مقارنة بهم، ويكتشف فشله فيحاول إعادة التفكير في حياته وعمله ويبحث عن شغفه.