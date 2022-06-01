الأمم المتحدة: لا يمكن حل أزمة الغذاء دون عودة المنتجات الروسية والأوكرانية

نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل، عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه من غير الممكن حل أزمة الغذاء في العالم دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

توقف تصدير المنتجات الروسية والأوكرانية

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية، في توقف تصدير المنتجات الروسية والأوكرانية لفترة، وخاصة فيما يتعلق بالحبوب الرئيسية مثل القمح والذرة.

وتوقفت حركة تصدير المحاصيل الأوكرانية، بعد سيطرة روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية، التي تضم أكبر موانئ التصدير المطلة على البحر الأسود لأوكرانيا، متهمة الجانب الروسي بعرقلة عملية تصديرها للمنتجات الغذائية ، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد أن روسيا لا توقف حركة السفن الأوكرانية وأنها لا تمانع في تصدير المنتجات الأوكرانية شريطة أن تقوم أوكرانيا بإزالة الألغام التي زرعتها في البحر الأسود.