الأمم المتحدة: مصر طموحة فى الانتقال للطاقة النظيفة

أكد مدير قسم التكنولوجيا والتغيرات المناخية والموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، جون بول آدم، أن مصر لديها طموح واضح لتسهيل وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وخاصة أنها ليس لديها الكثير من مصادر الوقود الأحفورى، وبالتالى فإن الطاقة المتجددة تمثل بالنسبة لها وسيلة للاستقلال فى قطاع الطاقة على المدى البعيد.

وقال جون بول آدم، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن تنوع الاقتصاد المصرى قائم على التنوع فى مصادر الطاقة، وهناك العديد من الوسائل المبتكرة التى تنفذها مصر، ومنها على سبيل المثال استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه للحصول على مياه الشرب ومياه الرى.

وأشار إلى أن التجربة المصرية فى هذا الشأن يمكن طرحها خلال مؤتمر الدول الأطراف الـ27 فى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ «cop27»، والمقرر عقده نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ، للاستفادة منها فى بلدان أفريقية أخرى بتكلفة معقولة.

وأضاف أنه من بين أولويات مصر خلال قمة المناخ القادمة أن تتمكن الدول الأفريقية من تحديد مسار الانتقال نحو الطاقة المتجددة، لأن كل دولة لها خصوصياتها، ومن المهم أن تتبنى كل واحدة نموذجاً يتماشى مع احتياجاتها ومواردها.