طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 30 مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا، اليوم الأربعاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، بينما يشهد طقس الغد سطوع للشمس ونشاط للرياح مع وجود غيوم جزئية على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في البحيرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بيت (1 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، 30 درجة مئوية للعظمى بينما بلغت الصغرى 20 درجة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، لا سيما الطريق الزراعي والصحراوي، كما نوهت الجهات المعنية لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تحسبا لوقوع الحوادث.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، سجلت القاهرة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 21 درجة، وبلغت العظمى بالإسكندرية 29 والصغرى 21 درجة.

وفي مطروح سجلت العظمى 27 درجة والصغرى بلغت 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 24 درجة، كما سجلت العظمى في أسوان 41 درجة، وبلغت الصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 25 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم شهد شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى على بعض طرق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، وسط هبوب رياح خفيفة محملة بالرمال والأتربة.