الأرصاد لـ«المصيفين»: اطمئنوا.. البحر المتوسط معتدل ومناسب للتنزه والصيد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة الحارة اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 مئوية على أغلب المناطق الموجودة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بسبب التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ووجود كتل هوائية شمالية غربية من على البحر المتوسط.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، في برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على شاشة الفضائية المصرية، أنّ الأجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، وتظل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد خاصة الأقصر وأسوان.

سرعة الرياح بين 30 و45 كيلو متر في الساعة

وتابعت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة تنخفض ليلا بشكل كبير مع غياب أشعة الشمس، ووجود طقس لطيف على أغلب المناطق بشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب البلاد خلال فترات الليل.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تتراوح سرعات الرياح اليوم بين 30 و45 كيلو متر في الساعة، ما يساعد على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية المعتدلة خلال فترات اليوم، والتي تمتد حتى فترات المساء، موضحة أنّ هذا الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بداية من السبت المقبل.

شبورة خفيفة وانخفاض طفيف في الرؤية الافقية

وأشارت غانم، إلى وجود شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ولا تؤثر على حركة المرور، وتتلاشى بعد سطوع أشعة الشمس، مشددة على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة من الساعة 12 وحتى الساعة 3 عصرًا، حيث يتم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، وقد تتسبب أشعة الشمس في إصابة الأفراد بضربات الشمس، مع ضرورة وجود غطاء للرأس سواء كان قبعة أو شمسية، وأهمية متابعة النشرات الجوية في فصل الربيع الذي يعرف بتقلباته الجوية.

وطمأنت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المصيفين، باختفاء نشاط الرياح المثيرة للأتربة في الفترة المقبلة، وأنّ ارتفاع البحر المتوسط معتدل ولا يتجاوز مترين، ومؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة في المحافظات التي تطل على البحر المتوسط خلال فترات النهار وفترات الليل، موضحة أنّ حالة البحر الأحمر تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة، وأنّ ارتفاع الأمواج سيصل إلى 3 أمتار وأنّه غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.