«مديري المشتريات»: نمو طفيف في النشاط الصناعي في روسيا

أظهر مسح أن نشاط التصنيع في روسيا توسع في مايو بعد ثلاثة أشهر من الانكماش، وتراجعت ضغوط الأسعار بشكل ملحوظ، لكن العقوبات استمرت في إضعاف طلب العملاء.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات (PMI) إلى 50.8 من 48.2 في الشهر السابق، متجاوزًا مستوى 50.0 الذي يفصل التوسع عن الانكماش للمرة الأولى منذ يناير.

تأثير العقوبات على الصناعة التحويلية في روسيا

ولا تزال الصناعة التحويلية في روسيا تتعرض لضغوط شديدة من العقوبات التي فرضها الغرب، بشأن ما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، التي تجمع بيانات المؤشر، «ساعدت الانخفاضات البطيئة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزونات المشتريات على تعزيز مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا».

وأضاف تقرير المؤسسة: «المهل الأطول، وهي عادة علامة على تحسن ظروف الطلب ولكن مدفوعة بالعقوبات والتأخيرات اللوجستية، ساهمت أيضًا بشكل إيجابي في قراءة المؤشر الأخيرة».

انخفاض الإنتاج الصناعي الفعلي

وأوضحت ستاندرد آند بورز جلوبال، أنه على الرغم من الزيادة في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، استمر الإنتاج الصناعي الفعلي في الانخفاض في مايو الجاري.

وظلت الصادرات الروسية في انخفاض حاد، حيث انفصلت الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي وتواجه اضطرابا كبيرا في سلاسل التوريد الخاصة بها، واستنزفت الشركات أعداد القوى العاملة أكثر في مايو، لكن الثقة تعافت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير حيث كانت الشركات تأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي في الأشهر المقبلة، بحسب التقرير.