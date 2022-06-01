أوائل الإعدادية بالفيوم.. 52 طالباً وطالبة يحصدون الدرجات النهائية

حصد 52 طالباً وطالبة الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الفيوم، بينهم 26 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية، تفوقت من بينهم البنات، حيث حصدت 19 فتاة الدرجة النهائية، مقابل 7 طلاب، إضافة إلى 26 طالباً وطالبة بالمدارس الخاصة، حصدت 15 طالبة الدرجة النهائية، مقابل 11 طالباً، وذلك في نتيجة الصف الثالث الإعدادي، التي اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في وقت سابق ظهر اليوم الأربعاء.

محافظ الفيوم يحيي البنات

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أثناء اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، التحية للبنات اللاتي تصدرن قائمة الأوائل، وحصدن الدرجة كاملة، في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، وقال مازحاً: «كله بينادي بتمكين المرأة والبنات متمكنين أهو من بدري بدري».

إدارة غرب تتصدر النتيجة

وبلغت نسبة الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس الحكومية 72.79%، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الخاصة 99.94%، وتصدر طلاب المدارس التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2022، بتسجيل أعلى نسبة نجاح بلغت 81.77%، فيما جاءت إدارة طامية التعليمية في المرتبة الأخيرة بنسبة نجاح 67.85%.

«الأنصاري» يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حيث أدى 63633 طالب وطالبة الامتحان، بلغت نسبة الناجحين منهم 73.35%، بينما بلغت نسبة من لهم حق دخول الدور الثاني 26.65%.

فتح باب التظلمات 4 يونيو

وكشف محافظ الفيوم أنّه سيجري فتح باب تلقي التظلمات بدايةً من 4 يونيو المُقبل، تستمر لمدة أسبوعين، موضحاً أنّه سيتم تلقي طلبات التظلم في كل إدارة تعليمية، منعاً للزحام، وتيسيراً على أولياء أمور الطلاب.