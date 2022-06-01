تظهر بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك وفقا لما أعلنته محافظة الإسكندرية بعدما تم اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، عقب إنتهاء جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات وإعداد النتيجة، حيث نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشور: «ترقبوا بعد قليل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية العام الدراسي 2021/ 2022».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، التي يمكن الحصول عليها عبر موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية وهو الموقع الرسمي حيث يتم الدخول على هذا الرابط؛ اضغط هنا.

معايير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فإن نادية فتحي، وكيلة المديرية، قد أصدرت تعليماتها للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022، وذلك خلال الأيام الماضية التي تزامنت مع عمليات تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.

106 آلاف يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

يأتي ذلك وسط ترقب أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة، يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك وفقاً لإحصائية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية يبلغ 106616 طالباً أدوا امتحاناتهم، أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية، وذلك بمشاركة 14714 ملاحظًا، و1713 مراقبا، و1502 معاوناً، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 764 رئيس لجنة.

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية منذ قرابة أسبوع، بدون أي مشاكل أو معوقات أو شكاوى، وفي تلك الفترة إستمرت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ووضع الدرجات من أجل اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ثم إعلان الأوائل والنتيجة كاملة على موقع المديرية.