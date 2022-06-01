إحالة المتهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قبل قليل، بإحالة أوراق متهم بقتل حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليها بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، أثناء مرافقتها لابنتها المحتجزة داخل المستشفى لتلقي العلاج، إثر اعتداء المتهم عليها بالضرب، ليتطور الموقف بينهما، ويقوم بطعن المجني عليها بسلاح أبيض كان بحوزته، حيث سدد لها طعنة بالرقبة، أدت لإصابتها بجرح قطعي نافذ «ذبح»، أدى لوفاتها في الحال.

أصدرت المحكمة حكمها في القضية خلال جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير أحمد ذكي، وأمانة سر خالد إسماعيل

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطاراً بمقتل سيدة على يد زوج ابنتها

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل 2021، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد بقيام شخص بطعن والدة زوجته باستخدام سلاح أبيض في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها، وذلك أثناء زيارة زوجته المريضة المحتجزة بالمستشفى، ونشوب مشادة بينما، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بذبح المجني عليها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن زوجة المتهم محتجزة في المستشفى لتلقي العلاج، وأن والدتها وبعض أقاربها كانوا يتواجدون معها بالمستشفى لزيارتها، وأثناء ذلك حضر زوج المريضة، ووقعت بينه وبين أقاربها مشادة كلامية، بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته.

التحفظ على جثة المجني عليها وفرار المتهم

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم قام بالتعدي على والدة زوجته وطعنها بسلاح أبيض في الرقبة، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ المتهم بالفرار من موقع الجريمة، وجرى التحفظ على جثة المجني عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.