اختبار تجريبي لخدمات «واي فاي» بمحطة مترو العباسية الخط الثالث

أطلقت شركة «آر ايه تى بى» ديف للنقل كايرو، بإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، اختبارًا تجريبيًا لتشغيل خدمة الإنترنت «واي فاي»، في محطة العباسية بالخط الأخضر الثالث، بالتعاون مع شركة أورنچ مصر للاتصالات وخدمات المحمول، وتأتي هذه الخطوة، ضمن سعي الشركة في تقديم خدمات متميزة للركاب من خلال إدخال تقنيات حديثة داخل المحطات، ضمن توجه وزارة النقل ورؤيتها، لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية، بجعل رحلات المترو ترفيهية وتثقيفية للركاب.

الخط الأخضر الثالث يقدم خدمات متكاملة للركاب

أكد الخط الأخضر الثالث للمترو الأنفاق، في بيان عاجل قبل قليل، أن هذه الخطوة التجريبية، تمهيدا لتعميم تجربة توافر خدمة الإنترنت «واي فاي» مستقبلا، بالتعاون مع أورنچ مصر، داخل محطات مترو الخط الأخضر الثالث، لتقديم خدمات متكاملة للركاب بإتاحة سبل التواصل من خلال القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت.

نتطلع لتوفير خدمة الإنترنت داخل الخط الأخضر الثالث للركاب

قال وديع بوشيحه، الرئيس التنفيذي لشركة «آر ايه تى بى ديف» للنقل كايرو، إننا نتطلع من خلال توفير خدمة الإنترنت بالتعاون مع «اورنچ مصر» داخل محطات مترو الأنفاق بالخط الأخضر الثالث، إلى تنفيذ خططنا، في توفير الخدمات التكنولوجية بالمعايير العالمية لمجموعة «آر أية تي بي ديف»، سعيًا لتحسين خدمة الركاب في المواصلات العامة، التي يتم تطبيقها داخل وسائل النقل العام في أكبر مدن العالم.

وأضاف «بوشيحة» بناءً على خبرة تمتد لأكثر من 120 عامًا، نأمل بأن يكون توافر التكنولوجيا والتواصل لهما تأثير واضح في تحسين تجربة الركاب بالمترو، وتسعي شركة «آر ايه تى بى ديف»، المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيفLRT لتقديم تجربة فريدة من نوعها لركاب مترو القاهرة، لتغيير الصورة النمطية للمواصلات العامة، وتحويلها إلى تجربة استثنائية وجذابة للركاب.

وعبر هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الأعمال عن سعادته، بإطلاق خدمات اورنچ واي فاي التجريبية، في محطة مترو العباسية، وهي محطة محورية على الخط الثالث، وذلك في إطار استراتيجية اورنچ الطموحة في السوق المصري، التي تستهدف ترسيخ مكانتها كمزود متكامل لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا عبر حزمة من المنتجات والخدمات للأفراد والمؤسسات.

ويعد الاختبار التجريبي، خطوة جديدة في مشوار اورنچ مصر، التي تعمل على توفير حلول مفصله لخدمات الانترنت في مواصلات النقل العام والأماكن العامة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويرجع هذا الاختيار في المقام الأول الى النجاح الكبير للاستثمارات التي ضختها أورنچ في شبكاتها وبنيتها التحتية الذكية بالاضافة الى مكانة اورانج الرائدة في خدمات ال واي فاي في الاماكن العامة، الأمر الذي مكنها من أن تصبح شركة الاتصالات التي تقدم أسرع خدمات الانترنت في مصر وأعلاها جودة.