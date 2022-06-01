أسعار الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط تجدد التضخم العالمي، الذي قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسياسة النقدية.

الأسعار تتراجع 0.4%

وهبط الذهب الفوري 0.4% إلى 1830.66 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1827.80 دولار، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1832.50 دولار.

وقال بيتر فيرتيج في كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش محلل أسواق السلع، إن ارتفاع العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع الدولار من العوامل السلبية للذهب، وفقاً لـ"CNBC".

أضاف: «قد يرى الذهب بعض الدعم فقط إذا لم تقم البنوك المركزية بعملها بشكل صحيح لمحاربة التضخم».

مؤشر الدولار يرتفع 0.2%

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمناقشة التضخم التاريخي الذي يستنزف المحافظ الأمريكية.

الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم

يعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم وملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. ومع ذلك فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار الذي يتم تسعير السبائك به.

التضخم في منطقة اليورو

كانت بيانات التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من المتوقع يوم الثلاثاء، قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي الأوروبي الهام لسياسة البنك.

ليس هناك ما يشير إلى أن التضخم سينخفض ​​في أي وقت قريب، في رأينا، ستمارس أرقام التضخم ضغوطًا متجددة على البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسته النقدية المتساهلة للغاية، بحسب ما قاله دانييل بريسمان المحلل في كومرتس في مذكرة.