الذهب يواصل خسائره عالمياً.. و«الأوقية» تهبط لـ1830 دولارا

انخفض الذهب نحو 1830 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، مسجلاً أدنى مستوياته في ما يقرب من أسبوعين وظل تحت ضغط ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

الذهب يعاني بسبب رفع أسعار الفائدة

لا تزال النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة والدولار تمثل رياحًا معاكسة رئيسية للسبائك الذهبية، إذ يواصل المستثمرون التكهن حول مدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الأمريكية لمحاربة التضخم، إذ أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في اجتماع أمس الثلاثاء، أنَّه سيتحرر من التدخل السياسي في أثناء مناقشة خطوات معالجة التضخم المرتفع.

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة مرتين

وأظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنَّ معظم المشاركين يعتقدون أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا في كل من الاجتماعين المقبلين، ومع ذلك اعتقد العديد من المسؤولين أن الزيادات الكبيرة المبكرة ستتيح مجالًا للتوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

تراجع متوقع في سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1832.59 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع الشهر الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 1772.74 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

يتمّ تداول الذهب في الغالب في سوق «OTC» في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE) ويضم العقد الآجل القياسي هو 100 أوقية.

ويعد الذهب استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ونصف استهلاك الذهب في العالم في المجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في نشاط الصناعة، وتضم قائمة أكبر منتجي الذهب، الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلكين للمجوهرات الذهبية هم الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.