حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الدلو من الشخصيات التي تفكر كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار، وتدرس جميع جوانبه بشكل دقيق، لذلك ينجحون دائمًا في الأعمال التي تتطلب الحساب مثل التجارة والتسويق، كما ان لهم جانب مرح يجعل الكثيرين يرغبون في البقاء معهم.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لأصحاب برج الدلو، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكوم مبشرًا للغاية، تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي توضح «فؤاد» فإن القمر في منزلك السادس يمنحك إصرارا على القيام بواجباتك تجاه الأهل والأحباب وتنجزها على أكمل وجه.

مشاهير برج الدلو

يعرف عن مواليد برج الدلو قدرتهم على التعامل مع المشاعر المختلفة وإدارتها بشكل جيد، فهو قد يبدو هادئا من الخارج لكنه يشتعل بداخله، ومن أبرز نجوم هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.