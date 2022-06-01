حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحوت من الشخصيات الكسولة وهو أكثر ما يعيبها ويجعلها لا تستمر في مجال عمل لفترة طويلة، فهم يعشقون الحرية ويرفضون تلقي الأورامر، لذلك يكونوا أكثر نجاحا بالنسبة للأعمال الحرة التى لا تقيده بمواعيد أو بوجود رئيس يتحكم فيه، لذلك هم يفضلون دائما السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لبدء أعمالهم الخاصة

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج الحوت، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لأصحاب برج الحوت، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، رغم أنك تمر بالضغوط.. فأنالقمر يدعم طاقتك ويدفعك لإنجاز أعمالك بحماس.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي توضح «فؤاد» فعلى الرغم من التشوش.. فينوس بمنزل العلاقات تفتح عينيك وقلبك للحب وتميل للرومانسية.

مشاهير برج الحوت

يعرف عن مواليد برج الحوت الذاء الشديد، وقدرتهم على كشف الخداع والوصول للحقيقة بالحيلة والدهاء، ومن أبرز هؤلاء المشاهير عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.