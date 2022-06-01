حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

تعتبر الهدية المثالية لمواليد برج القوس هي «التذاكر» سواء للملاهي أو السينما أو السفر، فهو من الشخصيات التي ترفض البقاء في المنزل لفترة طويلة، بل يفضل الانطلاق والخروج لاستكشاف أماكن جديدة.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لأصحاب برج القوس، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فإن القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط للمستقبل، أو بدء مرحلة مالية جديدة لبناء مستقبلك، وقد تحقق تطورا ومكاسب مالية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي توضح «فؤاد» فأنه على الرغم من الضغوط والتشوش.. تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب.

مشاهير برج القوس

على الرغم من حب مواليد برج القوس للسفر والمغامرة إلا أن العمل يحتل أولوية كبيرة في حياتهم وهو جزء من شخصياتهم، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.