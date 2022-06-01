حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1-6-2022 مهنيا وعاطفيا

البعض لا يمكن أن يبدأ يومه دون متابعة حظك اليوم، فتحركات الكواكب والأقمار والفلك بشكل عام، تؤثر بشكل مختلف على الأبراج السماوية كل حسب تاريخ ميلاده.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» حظك اليوم، على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 1-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم اليوم أن تتحمل مسئولياتك واهتم بإصلاح الأوضاع العالقة.

حظك اليوم برج الحمل 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من حولك.

حظك اليوم برج الثور 1-6-2022 على الصعيد المهني

عزيزي مولود برج الثور القمر بمنزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تسمح لك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تتحرك بحذر وترتب أفكارك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بمراجعة القضايا العاطفية بتأني، واعتمد الصدق في أسلوب إدارتك للمواقف.

حظك اليوم برج السرطان 1-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك مع شريك حياتك بصراحة ولباقة.

حظك اليوم برج الأسد 1-6-2022 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.. نظّم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد ولا تعلن خططك وتجنب التعالي، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة وينفعك عدم الحديث عن حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج العذراء 1-6-2022 على الصعيد المهني

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تعد نفسك لاستقبال الخير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك للخروج من عزلتك وتسترخي مع أصدقاء مقربين.

حظك اليوم برج الميزان 1-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

حظك اليوم برج الميزان 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون دقيقا في أقوالك وتمهل في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج العقرب 1-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يدفعك اليوم لتنمية معلوماتك، وتنظر للمستقبل من زاوية جديدة تساعدك على التقدم والتطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات عاطفية حلوة، ويساعدك على الوصول لمعلومات مهمة من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم برج القوس 1-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط للمستقبل، أو بدء مرحلة مالية جديدة لبناء مستقبلك، وقد تحقق تطورا ومكاسب مالية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 1-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة.. من المهم أن تحافظ على التماسك، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجدي 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكر في العواقب المترتبة.

حظك اليوم برج الدلو 1-6-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج الدلو 1-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يمنحك إصرارا على القيام بواجباتك تجاه الأهل والأحباب وتنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الحوت 1-6-2022 على الصعيد المهني

غم الضغوط.. القمر يدعم طاقتك ويدفعك لإنجاز أعمالك بحماس.

حظك اليوم برج الحوت 1-6-2022 على الصعيد المهني

رغم التشوش.. فينوس بمنزل العلاقات تفتح عينيك وقلبك للحب وتميل للرومانسية.