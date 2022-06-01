حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كان لديك صديق من مواليد برج الجدي فهو من الشخصيات الناضجة التي يمكن أن تلجأ لها لحل مشاكلك وخلافاتك بشكل موضوعي وعلمي.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لأصحاب برج الجدي، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فأن القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة.. من المهم أن تحافظ على التماسك، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي توضح «فؤاد» لأصحاب هذا البرج إذا كنت متزوجا تجنب اليوم المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكر في العواقب المترتبة.

مشاهير برج الجدي

يهتم مواليد برج الجدي بالثقافة والتنوير بشكل عام، وهو ما يجعلهم يبدون أكبر من أعمارهم الحقيقة ومن أبرز مشاهير هذا البرج شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيللي، ليلي علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي.