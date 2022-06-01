من أرض الذهب.. ختام مهرجان آرت نارتي بأسوان لتنمية مهارات الأطفال

اختتمت فعاليات مهرجان آرت نارتي الخامس للفنون تحت شعار أسبوع السعادة والانطلاق والبهجة، والمقام بقرية غرب سهيلة بأسوان وبين جنبات أهل القرية السعيدة وبين روح أطفالها وأطفال محافظة أسوان الذين هم حقاً نجوم المهرجان والهدف الأول لهذا التجمع الفني الراقي الذي أقبل بطاقته الإيجابيه سعياً لإرساء روح الفن وقواعده في أطفالنا بل وإعادة اكتشاف مايكمن بداخلهم من دروب الفنون بمختلف أنواعها.

وحرص فنانو المهرجان على تقديم العديد من الفنون مثل الرسم والتصوير وورش الحكي من التراث المختلفة والتي تنمي روح الأدب والكتابة لدى الأطفال وورش التوعيه الثقافية والتراثية والبيئية وورش الأشغال الفنيه مثل مبادئ المكرمية والحلي وورش الطباعة والصباغة وورش الرسم المتحركة والديجيتال آرت.

شهد مهرجان آرت نارتي الخامس للفنون نجاحاً باهراً على جميع الأصعدة إذ يعد المهرجان الأول والوحيد الذي يقام على ضفاف نهر النيل بقريه غرب سهيل والمعني بالطفل أولًا وأخيرًَا.

27 فنانا يشاركون بالمهرجان

المهرجان كان يضم أكثر من 27 فنانا وفنانة من كل محافظات الجمهورية، ويقدمون ورشا مختلفة للأطفال تتميز ببصمات فنية ذات طابع بصري، وفني مختلف ليضفي على شخصية الطفل للنهوض بفكره وتوسيع مداركه، بل ويسعى المهرجان دائمًا إلى اكتشاف فناني المستقبل من أبناء الجزيرة خاصة، وأبناء محافظة أسوان عامة.

ومن أهداف المهرجان للتأثير في شخصية الأطفال، وتنمية مهاراتهم الفنية، مع تدريب كوادر صغيرة مستقبلية جديدة، تهتم بالفن وتذوقه وخاصة تواجدهم في بيئة خصبة، متفردة بالطبيعة الساحرة والتاريخ العريق للمنطقة.

فعاليات المارثون

وبدأت فعاليات أيام المهرجان بماراثون منّوع، وعودة للورش الفنية، التي ما بين ورش اليوم الواحد، وورش ممتدة بطول المهرجان، وزيارة مهمة لأصغر متحف عالمي يقع في جزيرة إلفنتين بغرب أسوان، باسم متحف أنيماليا.