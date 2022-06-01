حظك اليوم برج القوس الخميس 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يعشق مواليد القوس السفر فهو كثير التنقل والترحال، فهو شجاع يحب المغامرة دون خوف له قلب قوي.

يتصف مواليد برج القوس بالكرم الزائد عن الحد والذي يصل في أغلب الأحيان إلى حد الإسراف، وهو أيضًا ودود يحب الزيارات وتجمعات الأهل والأصدقاء ودائما يهتم بجميع الحاضرين دول كلل أو ملل أو الشعور بأي ضغوط.

عندما يدخل مواليد هذا البرج في علاقات عاطفية فإنهم يقدمون كل ما لديهم للطرف الآخر ويتصفون بالمثالية، ويوضح «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم لمواليد برج القوس على كل من الصعيدين العملي والاجتماعي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

بالنسبة لمواليد برج القوس قالت خبيرة الأبراج أن القمر في المنزل الثامن، مما يمد مواليد البرج بروح المثابرة والتخطيط، ويساعدهم ذلك على إصابة أهدافهم، لكن عليهم الانتباه لحقوقهم جيدًا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وأوضحت «فؤاد» أنه بالرغم من الضغوط التي يمر بها مواليد برج القوس هذه الفترة، فإن أسهمهم تزداد وترتفع لدى الطرف الآخر، وتأخذ مكانتهم عموما شكلا مفرحا ورائعا على المستوى العاطفي والاجتماعي.