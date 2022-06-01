مصادر: فتح التقدم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بتنسيق 2021

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أن الجامعات الخاصة بدأت في فتح باب التسجيل والقبول للالتحاق لمختلف الكليات للعام الجامعي 2022 - 2023، لطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات العربية والشهادات الأجنبية، وذلك وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أقرها المجلس العام الماضي 2021.

ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيناقش في اجتماعه المقبل المقرر عقده الأربعاء المقبل بجامعة المستقبل عددا من الموضوعات أبرزها متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري والموضوعات الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات الخاصة ومقترحات الحدود الدنيا للقبول و كذلك عدد من موضوعات التنسيق.

تنسيق الجامعات الخاصة

وأضافت المصادر بوزارة التغليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن هناك عددا من المطالب والمقترحات بشأن أن يكون التقديم للالتحاق بالجامعات مباشرة وفقا للحدود الدنيا للقبول التي يقرها المجلس، مع تطبيق سياسية القبول بالـولوية، لافتة إلى أن الجامعات الخاصة أنهت كافة استعدادتها لتنسيق القبول واستقبال الطلاب، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وشددت المصادر على على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا مع الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.