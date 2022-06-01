عقد قران شقيقة النني بالمحلة.. رسالة العريس للاعب في غيابه (فيديو)

عقدت أسرة اللاعب محمد النني، لاعب المنتخب المصري ونادي «أرسنال» الإنجليزي، اليوم الأربعاء، قرآن شقيقته «شروق»، في مسجد «عبد الحي خليل»، بمنطقة البندر، في مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

نجوم الكرة وزملاء النني يشاركون بحفل القران

شارك فى عقد القران والد اللاعب محمد النني والأسرة وعدد من نجوم الكرة والاعلاميين، إضافة إلى عدد من أهالي مدينة المحلة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة إلى والد اللاعب، وأكد والد اللاعب أن حفل الزفاف في 11 يونيو الحالي، بحضور عدد من لاعبي المنتخب الوطني، وفقاً لما أكده والد اللاعب محمد النني.

وأكد والد اللاعب أن الفرحة فرحتين بتجديد عقد اللاعب، وعقد قران ابنته، حيث كان يتمنى حضور اللاعب محمد النني كونه الشقيق الأكبر للابنته، ونظرا لارتباطه بمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم، وأنه كان يتمنى حضور ابنه اللاعب عقد قران شقيقته، وبنسبة كبيرة سيحضر حفل الزفاف، المقرر إقامته في إحدى القاعات بمدينة المحلة، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية واللاعبين القدامى.

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تهنئة العروس ورسالة العريس

وعبرت العروس عن فرحتها بعقد قرانها من «حبيب القلب» على حد وصفها، وأضافت أنها كانت تتمنى حضور شقيقها الأكبر حفل عقد قرانها، وتدعو الله له أن يتمكن من حضور حفل الزفاف.

وأكد أحمد محسن، زوج شقيقة اللاعب محمد النني، أنه حقق حلم حياته اليوم، بعقد قرانه على محبوبته، متعهداً أمام الجميع، وموجهاً رسالة إلى اللاعب، جاء فيها «كابتن محمد، كان نفسي تحضر ومنتظرك في حفل الزفاف، وشروق في عيوني، ولن أجعلها تندم على الارتباط بي يوماً من الأيام».