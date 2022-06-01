خالد أبو بكر: يجب استغلال أصول المؤسسات الصحفية بشكل أفضل

قال الدكتور خالد أبو بكر المحامي بالنقض، إن المؤسسات الصحفية تمتلك ثروة عقارية طائلة ولا تستخدم منذ عشرات السنوات وهذا الأمر يشير إلى إهدار المال العام، مطالبا بإعادة الاستغلال الفترة المقبلة بعد حصر العقارات من قبل الهيئة الوطنية للإعلام الوطني.

ضرورة استغلال الأصول الصحفية بشكل أفضل

وأضاف «أبوبكر» خلال استضافته في برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «TEN» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن مؤسسة أخبار اليوم لديها أرض مهمة على النيل ويجب استغلالها بشكل أفضل في الوقت الحالي، وكذلك مبنى دار الهلال على النيل، مطالبا بإشراك المجتمع في هذا الأمر لأن هذه العقارات ستدر ملايين على الدولة، وسط مخاوفه من التأخر في التصرف في هذه العقارات بشكل أفضل في ظل الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

مصر تستطيع عقد صفقات مع أوروبا

وأوضح المحامي بالنقض، أن مصر تستطيع إقامة صفقات مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومساندة الاقتصاد المصري لأنها تقف على الحياد، متابعا: «تصرف الحكومة في الأزمة الاقتصادية اللي حصلت بسبب روسيا وأوكرانيا يدل على أنه ليس في الإبداع أبدع مما كان، ما حدث من تطور في وزارة المالية من ميكنة لم يحدث من 100 سنة والوزير يحارب إرثا ثقيلا جدا بعض الموظفين بيحارب التكنولوجيا أصلا أو يلتف عليها أو لا يتقبلها من الأصل».