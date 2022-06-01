«تحديث بيانات بطاقة التموين 2022».. رابط تسجيل المحمول في موقع دعم مصر

ترتفع معدلات البحث يوميًا من قبل المواطنين الذين يحصلون على الدعم السلعي، عن تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 ، بخاصة بعد أن أتاحت وزارة التموين للمواطنين رابط تسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر، تجنبًا تجنبًا للزحام على مكاتب التموين، وتوفيرًا للوقت والمجهود، مع فتح باب التسجيل حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي إطار سعي بوابة «الوطن» على الإجابة على التساؤلات التي تهم المواطنين خاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، نستعرض فيما يلي خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر مكاتب التموين، فضلا عن رابط تسجيل المحمول في موقع دعم مصر، والتي جاءت كالآتي:

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 في مكاتب التموين

إذا كان مطلوب منك الذهاب إلى مكاتب التموين لتحديث بيانات بطاقة التموين، فيجب إحضار المستندات الآتية:

بيان مفردات مرتب، وصور من شهادات الرقم القومي للأفراد المستفيدين من بطاقة التموين، تقديم تقرير بعدم امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 أو أحدث، وأخيرًا تسجيل الرقم القومي لصاحب البطاقة بشرط أن يكون مسجل في إحدى شركات المحمول الأربعة، وتسليمها للموظف المختص في مكتب التموين.

رابط تسجيل المحمول في موقع دعم مصر

وتتيح وزارة التموين المصرية أمام المواطنين الذين ظهرت لديهم رسالة بتسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة عبر موقع دعم مصر، من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع دعم مصر أو للاختصار الضغط هنــا.

سوف تظهر صفحة سيطلب منك ادخال رقم بطاقة التموين، والضغط على التالي.

ستكون التالي بيان باسم صاحب البطاقة وبجانبه خانة فارغة لتسجيل رقم الهاتف، وسيكون عليك تسجيل رقم الهاتف، وسيتم ارسال رسالة نصية لتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

بعد إعادة إدخال الكود المرسل على رقم الهاتف، سيتم تسجيل رقم الهاتف.

ووفق المعلن من وزارة التموين، فإن خطوة تحديث بيانات بطاقة التموينية لتسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة من الأشخاص أصحاب الدخول المرتفعة.