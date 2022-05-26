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محمود مسلم

أنباء عن تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الصف الثاني الثانوي.. و«التعليم» تحقق

كتب:

توفيق شعبان
08:15 ص | الخميس 26 مايو 2022
الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحان - صورة أرشفية

الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحان - صورة أرشفية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا زعموا أنّها لأسئلة امتحان الكيمياء، والذي يعقد لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية، ورقيا وإلكترونيا في المدارس، حيث تعقد الأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية ورقيا، والأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد إلكترونيا، على أجهزة التابلت، بعد أن وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

انطلاق امتحان الكيمياء وسط إجراءات ضد الغش

وبدأ امتحان الكيمياء قبل قليل لطلاب الصف الثاني الثانوي، في الجزء الورقي المخصص له 30% من الدرجات، ووضعته الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحال غياب الطالب عنه لا يحق له دخول الامتحان الإلكتروني، حيث تعقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد الغش، وإجرءات ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

فتح تحقيق في تسريب أسئلة امتحان الكيمياء

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه جار فتح التحقيق في حقيقة تسريب امتحان الكيمياء، لطلاب الصف الثاني الثانوي، وحتى الآن لا يوجد أعمال غش أو تسريب لورقة الأسئلة، وأنّ الامتحانات تسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، منوها إلى أنّ أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

حظر دخول الكتاب المدرسي والمحمول اللجان

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال ثبوت صحة الأوراق المتداولة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المسرب للامتحان، مؤكدا أنّه جرى التنبيه على الإدارات التعليمية بحظر التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، أو أي كتب أو مذكرات خارجية، منوها إلى أنّ تصوير الامتحان يشمل بيانات الطالب المسرب، وبالتالي من السهل تعقبه والتأكد من صحة التسريبات.

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