«التعليم» تعلن تفاصيل توزيع درجات امتحانات «أولى وتانية» ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الدرجات موزعة بنسبة 70% للأسئلة الموضوعية التي عقدت على جهاز التابلت، ونسبة 30 للأسئلة المقالية التي عقدت ورقيًا في المدارس.

عقد 6 ملايين و401 ألف و535 امتحانًا إلكترونيًا

في سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحصائيات مهمة بخصوص الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحًا أنه تم عقد 6 ملايين و401 ألف و535 امتحانًا إلكترونيًا لطلاب الصف الأول الثانوي، وعقد 5 ملايين و108 آلاف و209 امتحانات إلكترونية للصف الثاني الثانوي.

التصحيح الإلكتروني بدون تدخل بشري

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن الدولة المصرية نجحت في عقد 11 مليونًا و509 آلاف و744 امتحانًا إلكترونيًا لطلاب الصفين معًا، بمتوسط 40 سؤالًا اختيار من متعدد في كل امتحان، مؤكدًا أن التصحيح الإلكتروني يتم بدون تدخل بشري لـ460 مليونًا و389 ألفًا و760 سؤالًا.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن مجلد المفاهيم الورقي الذي تم توفيره لطلاب الثانوية العامة، هو نسخة مطابقة لما تم إتاحته رقميًا وسوف يتاح للطالب وفق تخصصه داخل لجنة الامتحان للاستخدام كمرجع ولا يجوز الكتابة على مجلد المفاهيم مطلقًا.