الدرجة النهائية لطلاب النقل في الثانوية بعد تأديتهم امتحانات بخلاف المقررة

انتهت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 سواء الورقية أو الإلكترونية، والتي عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ومن المقرر إعلان النتيجة الأسبوع المقبل في المدارس، طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت مصادر في المديريات التعليمية، أنه بالنسبة للطلاب الذين وصلت لهم امتحانات مختلفة في مواد اللغة الأجنبية الثانية، تم منحهم الدرجة كاملة طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحة أن منحهم الدرجة الكاملة جاء نتيجة أن المشكلة التي حدثت ليست بإرادتهم.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن هذه المشكلات تسببت في تعديل بيانات الطلاب وتغيير اللغة الأجنبية الثانية التي اختاروها، موضحة أن الوزارة قررت فتح تحقيقات موسعة مع المسئولين عن هذه الأخطاء.

وأشارت المصادر، إلى أن التعليمات التي وصلت لهم، أفادت بعدم الإضرار بأي طالب واجهته مشكلة خارج إرادته في الامتحانات، مؤكدين أن الامتحانات البديلة عُقدت للطلاب الذين تم تحرير محضرا لهم موقع عليه من قبل مدير المدرسة وفريق التطوير التكنولوجي.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي بالتفصيل:

مادة اللغة العربية

- النهاية العظمى 50 درجة.

- النهاية الصغرى 25 درجة.

- عدد الأسئلة 31 سؤالا.

- الدرجة 35 درجة.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 27.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 4.

- الأسئلة المقالية 5 أسئلة بـ 15 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية

- النهاية العظمى 30 درجة.

- النهاية الصغرى 15 درجة.

- عدد الأسئلة 19 سؤالا.

- الدرجة 23 درجة.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 15.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 4.

- الأسئلة المقالية 2 بـ 7 درجات.

مادة الجغرافيا

- النهاية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 13.

- الدرجة 14 درجة.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 1.

- الأسئلة المقالية 3 بـ 6 درجات.

مادة الفيزياء

- النهائية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 12.

- الدرجة 14.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 10.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 2.

- الأسئلة المقالية 3 بـ 6 درجات.

مادة الكيمياء

- النهاية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 13.

- الدرجة 14.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 1.

- الأسئلة المقالية 3 بـ 6 درجات.

مادة التاريخ

- النهائية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 12.

- الدرجة 14.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 10.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 2.

- الأسئلة المقالية 3 بـ 6 درجات.

مادة الأحياء

- النهائية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 13.

- الدرجة 14.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 1.

- الأسئلة المقالية 3 بـ 6 درجات.

مادة الرياضيات

-النهائية العظمى 40.

-الصغرى 20.

-عدد الأسئلة 28.

-الدرجة 28 درجة.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 28

-الأسئلة المقالية 5 بـ 12 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق

-النهائية العظمى 20.

-الصغرى 10.

-عدد الأسئلة 14.

-الدرجة 14.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 14.

-الأسئلة المقالية 3 بـ 6 درجات.

لغة أجنبية أولى فرنساوي

-النهائية العظمى 40.

-الصغرى 20.

-عدد الأسئلة 20.

-الدرجة 28.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12.

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 8.

-الأسئلة المقالية 3 بـ 12 درجة.

لغة أجنبية أولى ألماني

-النهائية العظمى 40.

-الصغرى 20.

-عدد الأسئلة 21.

-الدرجة 28.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 14.

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 7.

-الأسئلة المقالية 3 بـ 12 درجة.

لغة أجنبية أولى إنجليزي

-النهائية العظمى 40.

-الصغرى 20.

-عدد الأسئلة 23.

-الدرجة 28.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 18.

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 5.

-الأسئلة المقالية 3 بـ 13درجة.