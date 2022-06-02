أسعار النفط تتراجع بعد ضغوط أمريكية والسعودية تبلغ الغرب بزيادة الإنتاج

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل حاد في منتصف صباح اليوم 2 يونيو 2022 من التجارة الآسيوية وسط تقارير تفيد بأن بعض منتجي أوبك كانوا مستعدين لزيادة الإنتاج بما يتجاوز حصصهم التي تعهدوا بها حيث تستعد مجموعة «أوبك +»، الأوسع للانعقاد في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت في بورصة «آي سي إي»، أغسطس بمقدار 2.26 دولار للبرميل 1.94% عن الإغلاق السابق عند 114.03 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد الخام الحلو الخفيف لشهر يوليو في بورصة نيويورك 2.45 دولار للبرميل بسعر 112.81 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

المملكة العربية السعودية تقرر زيادة الإنتاج

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المملكة العربية السعودية، أبلغت القادة الغربيين أن البلاد مستعدة لزيادة الإنتاج بما يتجاوز الحصة التي تعهدت بها لتعويض النقص في الإمدادات الروسية.

يأتي ذلك بعد تقارير صدرت في وقت سابق من الأسبوع بأن مندوبي أوبك يناقشون إعفاء روسيا من حصص إنتاج «أوبك +»، مما قد يمهد الطريق للأعضاء الآخرين لزيادة الإنتاج.

ضغوط الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في «OANDA»: «يبدو أنه تم تمهيد الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لزيادة الإنتاج للتخلص من ارتفاع أسعار النفط، وقد تكون هناك بعض الصفقات الخلفية التي يتم إبرامها بين السعودية والإمارات والولايات المتحدة»، مشيرًا إلى ضغوط من الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف جيفري هالي: «اجتماع أوبك + بعد ظهر اليوم يتشكل ليكون حدثًا محوريًا هذا الأسبوع، وربما حتى العام».

وبينما يواجه العديد من منتجي أوبك صعوبات في زيادة الإنتاج بسبب الاضطرابات المحلية أو قلة الاستثمار، أشار إلى أن العديد من الأعضاء مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا يزال لديهم طاقة فائضة غير مستغلة.