أسعار السيارات الجديدة في الأسواق المصرية الأقل من 230 ألف جنيه

شهد سوق السيارات ارتفاعًا في الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وحالة التضخم المالي التى اجتاحت دول العالم، وقال عبدالله على عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار السيارات عالميًا حدث بسبب انتشار جائحة كورونا ورفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات التي لا يتجاوز سعرها 230 ألف جنيه، وهي كما يلي:

أسعار السيارات الجديدة في السوق المصرية

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أوتوماتيك/ Comfort - 1500 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 208 آلاف و500 جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ GA - 1000 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 211 ألفًا و900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أوتوماتيك/ Top Line - 1200 CC.

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 214 ألفًا و500 جنيه.

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ E2 - 1600 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 215 ألف جنيه.

شيري أريزو 5 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ بيز لاين/ فرش جلد - 1500 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 217 ألف جنيه.

نيسان صني 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ بيز لاين - 1500 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 218 ألفًا و400 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - 1200 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 220 ألفًا و900 جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: manual/ GL- 1000 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 221 ألفًا و900 جنيه.

شانجان ألسفن 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ L1 -1400 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 222 ألف جنيه.

لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - 1600 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 225 ألف جنيه.

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أوتوماتيك/ E1 -1600 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 229 ألفًا و500 جنيه.

بي واي دي F3 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - 1500 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 229 ألفًا و500 جنيه.

شيري أريزو 5 2023

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ بيز لاين/ فرش جلد - 1500 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 230 ألف جنيه