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تعرف على أسعار السيارات المستعملة فى مصر.. من 50 ألف إلى 70 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
10:06 ص | الأحد 29 مايو 2022
فيات سينا

فيات سينا

شهد سوق السيارات فى مصر تذبذبا فى أسعار السيارات المستعملة وذلك بسبب تداعيات الحرب  بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى أزمة التضخم العالمية التى اجتاحت دول العالم.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ليست مستقرة وتشهد ارتفاعا بسبب أزمة التضخم المالي إضافة الى قيام المصانع  بتخفيض عملية تصنيع السيارات على مستوى العالم

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن بداية ارتفاع الاسعار بدات مع انتشار فيروس كورونا إضافة لأزمة الرقائق الالكترونية.

واستعرض «محمود» أسعار عدد من السيارات التى لا يتجاوز سعرها 70 ألف جنيةه.

سوق السيارات المستعملة فى مصر

فيات أونو - 2006: 

متوسط سعر السوق  53,000 جنيه

أقل سعر 48,000 جنيه

أعلى سعر 57,000 جنيه

بيجو 405 - 2007

متوسط سعر السوق  53,000 جنيه

أقل سعر   48,000 جنيه

أعلى سعر 57,000 جنيه

سايبا برايد - 2009

متوسط سعر السوق     53,000 جنيه

أقل سعر    48,000 جنيه

اعلى سعر  62,000 جنيه

فيات سينا - 2003

متوسط سعر السوق  54,000 جنيه

أقل سعر  49,000 جنيه

أعلى سعر 57,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر - 1993

متوسط سعر السوق     55,000 جنيه

أقل سعر      52,000 جنيه

أعلى سعر    59,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة فى مصر

اوبل كورسا -  1999

متوسط سعر السوق   55,000 جنيه

أقل سعر              51,000 جنيه

أعلى سعر    59,000 جنيه

اسبيرانزا A113 2007

متوسط سعر السوق        55,000 جنيه         

أقل سعر 52,000 جنيه

أعلى سعر   57,000 جنيه

اوبل فيكترا

متوسط سعر السوق      56,000 جنيه

أقل سعر   52,000 جنيه

أعلى سعر  62,000 جنيه

سوزوكى بالينو 1998

متوسط سعر السوق   56,000 جنيه

أقل سعر    55,000 جنيه

أعلى سعر    57,000 جنيه

أوبل كورسا 1998

متوسط سعر السوق   56,000 جنيه

أقل سعر      51,000 جنيه

أعلى سعر    65,000 جنيه

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