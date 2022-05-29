تعرف على أسعار السيارات المستعملة فى مصر.. من 50 ألف إلى 70 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:06 ص | الأحد 29 مايو 2022
فيات سينا
شهد سوق السيارات فى مصر تذبذبا فى أسعار السيارات المستعملة وذلك بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى أزمة التضخم العالمية التى اجتاحت دول العالم.
وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ليست مستقرة وتشهد ارتفاعا بسبب أزمة التضخم المالي إضافة الى قيام المصانع بتخفيض عملية تصنيع السيارات على مستوى العالم
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن بداية ارتفاع الاسعار بدات مع انتشار فيروس كورونا إضافة لأزمة الرقائق الالكترونية.
واستعرض «محمود» أسعار عدد من السيارات التى لا يتجاوز سعرها 70 ألف جنيةه.
سوق السيارات المستعملة فى مصر
فيات أونو - 2006:
متوسط سعر السوق 53,000 جنيه
أقل سعر 48,000 جنيه
أعلى سعر 57,000 جنيه
بيجو 405 - 2007
متوسط سعر السوق 53,000 جنيه
أقل سعر 48,000 جنيه
أعلى سعر 57,000 جنيه
سايبا برايد - 2009
متوسط سعر السوق 53,000 جنيه
أقل سعر 48,000 جنيه
اعلى سعر 62,000 جنيه
فيات سينا - 2003
متوسط سعر السوق 54,000 جنيه
أقل سعر 49,000 جنيه
أعلى سعر 57,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر - 1993
متوسط سعر السوق 55,000 جنيه
أقل سعر 52,000 جنيه
أعلى سعر 59,000 جنيه
أسعار السيارات المستعملة فى مصر
اوبل كورسا - 1999
متوسط سعر السوق 55,000 جنيه
أقل سعر 51,000 جنيه
أعلى سعر 59,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2007
متوسط سعر السوق 55,000 جنيه
أقل سعر 52,000 جنيه
أعلى سعر 57,000 جنيه
اوبل فيكترا
متوسط سعر السوق 56,000 جنيه
أقل سعر 52,000 جنيه
أعلى سعر 62,000 جنيه
سوزوكى بالينو 1998
متوسط سعر السوق 56,000 جنيه
أقل سعر 55,000 جنيه
أعلى سعر 57,000 جنيه
أوبل كورسا 1998
متوسط سعر السوق 56,000 جنيه
أقل سعر 51,000 جنيه
أعلى سعر 65,000 جنيه