تعرف على أسعار السيارات المستعملة فى مصر.. من 50 ألف إلى 70 ألف جنيه

شهد سوق السيارات فى مصر تذبذبا فى أسعار السيارات المستعملة وذلك بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى أزمة التضخم العالمية التى اجتاحت دول العالم.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ليست مستقرة وتشهد ارتفاعا بسبب أزمة التضخم المالي إضافة الى قيام المصانع بتخفيض عملية تصنيع السيارات على مستوى العالم

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن بداية ارتفاع الاسعار بدات مع انتشار فيروس كورونا إضافة لأزمة الرقائق الالكترونية.

واستعرض «محمود» أسعار عدد من السيارات التى لا يتجاوز سعرها 70 ألف جنيةه.

سوق السيارات المستعملة فى مصر

فيات أونو - 2006:

متوسط سعر السوق 53,000 جنيه

أقل سعر 48,000 جنيه

أعلى سعر 57,000 جنيه

بيجو 405 - 2007

متوسط سعر السوق 53,000 جنيه

أقل سعر 48,000 جنيه

أعلى سعر 57,000 جنيه

سايبا برايد - 2009

متوسط سعر السوق 53,000 جنيه

أقل سعر 48,000 جنيه

اعلى سعر 62,000 جنيه

فيات سينا - 2003

متوسط سعر السوق 54,000 جنيه

أقل سعر 49,000 جنيه

أعلى سعر 57,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر - 1993

متوسط سعر السوق 55,000 جنيه

أقل سعر 52,000 جنيه

أعلى سعر 59,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة فى مصر

اوبل كورسا - 1999

متوسط سعر السوق 55,000 جنيه

أقل سعر 51,000 جنيه

أعلى سعر 59,000 جنيه

اسبيرانزا A113 2007

متوسط سعر السوق 55,000 جنيه

أقل سعر 52,000 جنيه

أعلى سعر 57,000 جنيه

اوبل فيكترا

متوسط سعر السوق 56,000 جنيه

أقل سعر 52,000 جنيه

أعلى سعر 62,000 جنيه

سوزوكى بالينو 1998

متوسط سعر السوق 56,000 جنيه

أقل سعر 55,000 جنيه

أعلى سعر 57,000 جنيه

أوبل كورسا 1998

متوسط سعر السوق 56,000 جنيه

أقل سعر 51,000 جنيه

أعلى سعر 65,000 جنيه