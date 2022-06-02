«التضامن»: برنامج «فرصة» يقدم جلسات دعم لمستفيدي تكافل وكرامة

أكد برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك في محافظة الدقهلية، وذلك بهدف دمج مستفيدي البرنامج في سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير فرصة عمل مناسبة وملائمة، أو تسليم مشروعات مدرة للدخل، للانتقال من مرحلة الاتكالية إلى الاستقلالية المالية.

تدريب على التفصيل والخياطة بالقاهرة

ولفت البرنامج على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى استمرار التدريب على التفصيل والخياطة بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه يتم إعداد مستفيدي برنامج فرصة من عملاء تكافل وكرامة، بالتعاون مع مؤسسة «مهنة ومستقبل»، استعدادا لإقامة وحدة إنتاجية تعاونية للملابس فى عزبة خير الله، وذلك في نطاق مشروع «معا نرسم المستقبل».

لقاءات مع الجمعيات الأهلية بمحافظة المنوفية

وأكد البرنامج، عقد لقاءات مع الجمعيات الأهلية بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، للتعريف بـ«فرصة» وأهدافه، وشرح كيفية التعاون من أجل التمكين الاقتصاد لمستفيدي البرنامج من عملاء تكافل وكرامة، من خلال توفير فرص عمل مناسبة وملائمة أو مشروعات مدرة للدخل، وذلك للانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المالي، كما يستمر البرنامج في عقد جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك بمحافظة أسوان.

جلسات دعم لـ21 مستفيدة في أسوان

وأشار البرنامج إلى عقد جلسات دعم بالتعاون مع مؤسسة «أم القرى» بأسوان، لتعديل سلوك 21 مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، ونشر الوعي والثقافة بأهمية العمل والإنتاج.

وأوضح البرنامج تدريب 14 مستفيدة في محافظة الغربية لمدة شهر، وتقييم أدائهم لتمكينهم اقتصاديا، حتى يكونوا قادرين على فتح وإدارة مشروعاتهم الخاصة في صناعة الكليم والسجاد اليدوي.