تداول 42 ألف طن بضائع متنوعة و330 شاحنة و124 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 42444 طن بضائع عامة متنوعة و330 شاحنة و124 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن، بينما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1910 ركاب، وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر

وأفاد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس، بأنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية شهدت الموانئ نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية، حيث بلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 30224 طن بضائع عامة ومتنوعة و171 شاحنة و55 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 12220 طن بضائع عامة ومتنوعة و159 شاحنة و69 ملاكي.

وأكد البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن إكسبيرس بإجمالي 68 شاحنة بحمولة 1357 طن بضائع عامة ومتنوعة، و38 ملاكي و9 شاحنات فارغة، والسفينة الحرية بإجمالي 32 شاحنة بحمولة 750 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 شاحنة فارغة.

تصدير 26 ألف طن فوسفات إلى باكستان

وغادرت السفينة AT 27 وعلى متنها تصدير 26000 طن فوسفات إلى باكستان، والسفينة أمل بإجمالي 100 شاحنة بحمولة 2440 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 سيارات ملاكي.

بينما استقبل ميناء نويبع، العبارة سيناء بإجمالي 3 شاحنات بحمولة 63 طن بضائع عامة و41 شاحنة فارغة و6 سيارات ملاكي، ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 71 شاحنة بحمولة 1784 طن بضائع عامة، وسيارة ملاكي واحدة.

كما استقبل ميناء الغردقة، العبارة القاهرة بعدد 25 سيارة ملاكي، وتم مغادرة العبارة القاهرة بعدد 45 سيارة ملاكي، واستقبل الميناء السفينة ADRIATIC GAS قادمة من الإمارات بحمولة 10050 طنا لمادة البروبلين.