محافظ البحر الأحمر لـ«التجار»: هامش الربح يجب أن يكون في المعقول 

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك متابعة لأسعار الخضروات حتى لا يستغل التجار الحرب الروسية الأوكرانية لرفع الأسعار على المواطنين، مبينا أنه لفت نظره وجود شكاوى من المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ووضع كل تاجر الرقم حسب رؤيته لذا عمل على إيقاف هذا الأمر خاصة بعد تحقيق مكسب بنسبة 100% في بعض السلع من جانب التجار دون مراعاة المواطن.

محافظ البحر الأحمر: تحرير 30 محضرا ضد التجار الجشعين

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هامش الربح يجب أن يكون في المعقول وليس مرتفعا للغاية، موضحا أنه تم تحرير أكثر من 30 محضرا ضد التجار الذين رفعوا الأسعار لأن دوره الوقوف في صف المواطن.

استمرار الأسواق طوال العام حسب توجيهات رئيس الوزراء

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن محافظته غير منتجة للقمح، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المحافظين اليوم، ركز على هذا الأمر، مع التأكيد على توفير الأسواق طوال السنة وإعطاء الأماكن والتيار الكهربائي للتجار مجانا بأسعار غير قابلة للمنافسة وفي متناول المواطن، لافتا إلى أن الأسواق مستمرة في المحافظة طوال العام بالتعاون مع الغرفة التجارية.