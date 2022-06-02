الطلب على السبائك الذهبية يصل إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما

بينما يبدو أنّ أسعار الذهب محاصرة عند أقل من 1850 دولارًا للأوقية، إلا أنّ الطلب المادي على المعدن الثمين يحظى بنمو ملحوظ الفترة الأخيرة بدعم من الرغبة في التحوط ضد التضخم.

وفي بيانات مبيعاتها الشهرية، باعت دار سك العملة الأمريكية 147000 أوقية من الذهب بفئات مختلفة من عملات السبائك الذهبية الأمريكية، وهو أفضل أداء في مايو منذ عام 2010.

ارتفاع مبيعات السبائك

ومقارنة بشهر أبريل، ارتفعت المبيعات بنسبة 67% بالنسبة لهذا العام، وارتفع الطلب على السبائك بنسبة هائلة بلغت 617%، وبحسب بيانات دار سك العملة الأمريكية، ارتفعت مبيعات سبائك الذهب الأمريكية بأكثر من 400% عن متوسط ​​الخمس سنوات بين 2015 و2019.

تراجع الاهتمام بالفضة

بينما شهد الذهب طلبًا قويًا في مايو، كان اهتمام المستثمرين بالفضة فاترًا نسبيًا، حيث باعت دار سك العملة الأمريكية 850 ألف أوقية من الفضة الشهر الماضي دون تغيير عن أبريل، وانخفضت مبيعات الفضة بنسبة 58% مقارنة بمتوسط ​​الخمس سنوات بين عامي 2015 و 2019.

اليوم الخميس، استقر الذهب أعلى 1840 دولارًا للأوقية من 1830 دولار أمس، بعد أن انتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، حيث واجهت المخاوف على نطاق واسع بشأن ارتفاع التضخم، والضغوط من الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

تاريخيًا، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1832.59 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع من العام في يونيو الحالي، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 1772.74 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.