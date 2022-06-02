الذهب يعوض خسائره بزيادة محدودة.. والجرام عيار 21 بـ 1010 جنيهات

استقر الذهب أعلى 1840 دولارًا للأوقية اليوم الخميس من 1830 دولار أمس، بعد أن انتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، حيث واجهت المخاوف على نطاق واسع بشأن ارتفاع التضخم، والضغوط من الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

التضخم يدعم أسعار السبائك الذهبية

ظل التضخم المستمر هو الموضوع الأساسي الذي يدعم أسعار السبائك الذهبية، حيث جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من المتوقع، أمس الأول الثلاثاء، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات الوظائف غير الزراعية والتضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو بحثًا عن أدلة على صحة الاقتصاد ولتوجيه توقعات السياسة النقدية، بحسب تقرير لمزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

ارتفاع مرتقب في أسعار الفائدة

تترقب الأسواق زيادات في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كل من الاجتماعين المقبلين في يونيو ويوليو، على الرغم من أن التوقعات بعد ذلك لا تزال غير مؤكدة.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

تاريخيًا، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1832.59 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع من العام في يونيو الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 1772.74 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

عيار 21 بسعر 1010 جنيهات

محلياً، سجّلت أسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة المصرية، انخفاضا جديدا، حيث سجّل سعر شراء عيار 21، مبلغ 1010 جنيهات، بينما سجل عيار 24 للشراء 1154 جنيها، في حين بلغ سعر عيار 18 للشراء 866 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8080 جنيها.

يتم تداول الذهب في الغالب في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية COMEX وبورصة شنغهاي للذهب SGE، ويضم العقد الآجل القياسي 100 أوقية، ويعد استثمارا جذابا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ويذهب نصف استهلاك الذهب في العالم للمجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في أغراض الصناعة، وتضم قائمة أكبر منتجي الذهب كل من الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر الدول المستهلكة للمجوهرات الذهبية، الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.