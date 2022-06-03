اليوم.. «الصحة» تطلق قافلة طبية الكشف والعلاج مجانا «اعرف التفاصيل»

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية ضمن مبارة رئيس الجمهورية حياة كريمة ببعض المحافظات اليوم حتى اليوم العاشر من الشهر الجاري، مشيرة الى أن الكشف والعلاج مجانا خلال هذه القوافل الطبية، مشيرة الى التخصصات الطبية التى من المقرر أن تضمنها المبادرة وهي كاالتالى: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

خريطة القوافل الطبية اليوم بالمحافظات

واستعرضت الوزارة القافلة الطبية المقرر أن تنطلق اليوم، وقالت القافلة الطبية من المقرر أن تنطلق في منطقة بحر البقر 1 مركز الحسينية محافظة الشرقية، مطالبة المواطنين بضروة الاشتراك في القوافل الطبية حيث إنها توفر إجراء التحاليل والأشعة مجانا، مشيرة الى ان القوافل الطبية تشمل وجود صيدليات لصرف العلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفي للمواطن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن المشاركة في القوافل الطبية لابد وأن تتم باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، معلنة حرص الوزارة على سعيها للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس ومكتسبات الدولة خلال جائحة فيروس كورونا.

كيفية معرفة أماكن القوافل الطبية

وفيما يتعلق بمعرفة أماكن القوافل الطبية، قالت الوزارة اماكن القوافل الطبية تختلف كل فترة بحسب الخطة الموضوعة ويتم الاتصال من قبل المواطنين على الخط الساخن للوزارة لمعرفة أقرب وحدة صحية، ويتم تغير أماكن القوافل الطبية لضمان وصول القوافل الطبية لجميع المناطق النائية على مستوى محافظات الجمهورية.