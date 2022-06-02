فاطمة عيد: «أنا موجودة بس المناخ مش زي زمان.. وإعلان الكركمين قديم»

قالت المطربة الشعبية فاطمة عيد، إنها لا تساوى شيء دون زوجها الملحن شفيق الشايب، الذي يعد صديقها وأخيها.

وتابعت فاطمة عيد خلال حوارها مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة CBC: «أنا من غير الراجل ده مساويش حاجة، أنا موجودة بس حاسة إن المناخ مش زي بتاع زمان، الناس زمان كانت مبهجة».

فاطمة عيد تتحدث عن زوجها الملحن شفيق الشايب

وأضافت المطربة فاطمة عيد أنها وافقت علي الزواج من شفيق الشايب رغم أنه كان متزوجًا وذلك بعد قبول زوجته التي أصبحت فيما بعد صديقتها، متابعة: «ربنا رزقني بأربع بنات واعتبرت أولاد زوجي من زوجته الأولى أبنائي».

ونفت أن تكون «حماة»، شديدة، حيث أن علاقتها بزوجات أبناء زوجها أو أزواج بناتها طيبة جدًا وتعاملهم كأم، وفي سياق متصل، قالت فاطمة عيد إنها لم تغضب من سعاد حسني عندما غنت أغنيتها «لاتجيبلي الشيكولاتة لا بلاش يا ولا»، وذلك لأن السندريلا كانت دائمًا تذكر اسم فاطمة عيد في اللقاءات التليفزيونية عندما كان يتم سؤالها عن الأغنية.

وكشفت أن ما فجر الخلاف هو تجاهل سعاد حسني في أحد اللقاءات اسم عمار الشريعي، وحينها قالت إن ألحان أغنيات مسلسل «هو وهي»، كلها لكمال الطويل وهو ما أغضب عمار الشريعي منها.

وبشأن إعلان الكركمين قالت فاطمة عيد، إنها غنت لمنتج الكركمين الذي يروج له الصيدلي أحمد أبو النصر دون أن تتقاضى أي مقابل مادي منذ 5 أعوام، موضحةً: «الإعلان مش معمول إمبارح، واتذاع مليون مرة، أنا ماخدتش فيه أسود ولا أبيض، والدكتور أحمد أبو النصر عالج زوجي الذي كان يعاني من خشونة في الركبة وعملت له الإعلان دون مقابل».