فاطمة عيد: عملت إعلان «الكركمين» من 5 سنوات بدون مقابل

قالت الفنانة فاطمة عيد، إنها غنت لمنتج الكركمين الذي يروج له الصيدلي أحمد أبو النصر دون أن تتقاضى أي مقابل مادي منذ 5 أعوام، موضحةً: «الإعلان مش معمول إمبارح والنهاردة، واتذاع مليون مرة، أنا مأخدتش فيه أسود ولا أبيض، والدكتور أحمد أبو النصر عالج زوجي الذي كان يعاني من خشونة في الركبة وعملت له الإعلان، وحصل ذلك دون مقابل».

الكركمين في كل بيت واسألوا عليه أي عطار

وأضافت عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة ON: «الكركمين في كل بيت واسألوا عليه أي عطار، وفيه ناس بيحطوه على الأكل كمان، وجوزي اتعالج عليه وبقى كويس».

وقال زوج الفنانة فاطمة عيد، إنه اتصل بالصيدلي وطلب منه الحصول على العلاج، متابعًا: «عرفته من التليفزيون ولما جربناه نفع معايا وبقيت 100 100، وهو عبارة عن مسحوق نضيفه إلى الزبادي بنصف ملعقة ليلا».

الكركمين خطر على المرضى

وأكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة بقصر العيني، على ضرورة عدم تناول وصفات العلاج بالكركمين، لأنها خطرة على المرضى، مشيرًا إلى أنه سمع شكاوى كثيرة من مرضاه بخصوص أحمد أبو النصر وغيره من منتحلي الطب، وهو ما جعله يكتب عدة مقالات في هذا الصدد ويطالب وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء بالتدخل، مشيرا إلى أنه سمع أن أبو النصر كان سببًا رئيسيًا في وفاة أحد مرضى السكر بسبب وصفاته الخاطئة.