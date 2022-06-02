كيف خدع 5 ضباط شرطة مزيفين أستاذا جامعيا في منزله؟.. «سرقوا البيت كله»

لم يحمه عمله كأستاذ جامعي في كلية الطب بجامعة الأزهر من الإفلات من احتيال 5 أفراد منتحلين صفة ضباط شرطة والذهاب إلى منزله في وجوده وسرقة كل ما هو غال بمنزله، دون اعتراض منه تجاههم.

«الوطن» تحكي تفاصيل القصة الكاملة بشأن خداع هؤلاء الأفراد المزيفين للأستاذ الجامعي، وكيف أقنعوه بأنهم ضباط شرطة، وكيف قبضت عليهم الأجهزة الأمنية إلى أن أنهت المحكمة الستار على القضية بأكملها، وذلك حسب تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية.

بداية الواقعة.. انتحال صفة ضباط شرطة

تشكيل عصابي يضم 5 أفراد وهم «محمد. ع»، و«أحمد. إ»، و«عمر.ف»، و«مصطفى. ش»، و«توفيق. ر»، جهزوا خطة الاحتيال على المجني عليه، واتجهوا إلى منزل الأستاذ الجامعي، وطرقوا بابه، وأوهموه بأنهم ضباط تابعون لقطاع الشرطة، فاطمئن لهم المجني عليه وفتح الباب على الفور.

هجوم التشكيل العصابي على الأستاذ الجامعي

بمجرد فتح الأستاذ الجامعي باب المنزل، أشهر أحدهم سلاحاً نارياً «طبنجة» في وجهه كتهديد له حتى يتركهم يدخلون المنزل والتحذير من أي استغاثة قد يصدرها، فيما انقض عليه آخر وقيده وعصب عينيه، وانتشروا بسرعة داخل المنزل باحثين عن كل ما هو غال، فيما بقي اثنان منهم في الخارج من أجل تأمين الباقين.

وسرق المتهمون المنقولات والمبالغ المالية الموجودة داخل المنزل، بالإضافة إلى المعدات الطبية المملوكة للأستاذ الجامعي.

القبض على 5 متهمين

قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الـ5 متهمين، ووجهت النيابة إليهم تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص ودون أي مصوغ قانوني، بالإضافة إلى انتحال صفة ضباط شرطة، مع ترهيب المجني عليه والاعتداء عليه وسرقته.

محكمة جنايات القاهرة تسدل الستار على القضية

وأمس الأربعاء قضت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت في منطقة التجمع الخامس، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لـ5 متهمين، بسبب إدانتهم في سرقة أستاذ بكلية الطب في جامعة الأزهر، وتكوين تشكيل عصابي بهدف سرقة المواطنين بالإكراه.