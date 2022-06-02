لو موظف.. 4 شروط من بنك القاهرة للحصول على 30% من مرتبك مقدما

أعلن بنك القاهرة في بيان رسمي استمرار تطوير خدمات القطاع المصرفي خاصة لموظفي الحكومة، من خلال إمكانية حصول موظف القطاع الحكومي على 30% من راتبه الشهري قبل موعد صرفه.

وأشار بنك القاهرة في بيانه الذي نشره على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك، أن خدمة ثلث الراتب المقدم لعملاء تحويل المرتبات بالجهات الحكومية من حاملي بطاقات ميزة الوطنية، جاءت لتلبية احتياجاتهم لفترات قصيرة الأجل وأوضح بنك القاهرة في بيانه أن ذلك يتم من خلال تقديم تسهيل ائتماني يصل إلى 30% من قيمة الراتب الشهري قبل نزوله فى الحسابات بشكل رسمي.

خدمة «ثلث الراتب» لموظفي الحكومة

وأوضح بنك القاهرة أن خدمة «ثلث الراتب»، تقدم لموظفي الحكومة بهدف استخدام التسهيل الائتماني الممنوح من خدمة الراتب المقدم في جميع عمليات الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية.

ونشر بنك القاهرة فى بيانه مزايا وخصائص خدمة الراتب المقدم لموظفي القطاع الحكومي، حيث يمنح لحاملي بطاقات ميزة للمرتبات من موظفي الحكومة والشركات المتعاقدة مع بنك القاهرة والموظفين الذين يقومون بصرف الراتب الشهري من خلال البنك.

استخدام الراتب المقدم في معاملات المشتريات على ماكينات POS

ويمكن للموظف الحصول على حد التسهيل الائتماني بنسبة 30% كحد أقصى من الراتب الشهري قبل صرف المرتبات بشكل رسمي من قبل وزارة المالية، ويتم استخدام الراتب المقدم بعد استخدام المرتب الأساسي كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي استخدام الراتب المقدم في معاملات المشتريات على ماكينات POS والمواقع الإلكترونية فقط وأكد بنك القاهرة أنه لا يمكن استخدام الراتب المقدم فى عمليات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أوعن طريق الفروع و يتم السداد عن طريق الراتب الشهري التالي تلقائيا.

شروط الحصول على «تلت الراتب» من بنك القاهرة

ويحرص بنك القاهرة على إرسال رسالة نصية قصيرة للموظف توضح الرصيد المتبقي من خدمة الراتب المقدم والذي يمكن استخدامه في عمليات المشتريات.

ولفت غلى أنه يتم تقديم هذه الخدمة مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون العمولة بعد تلك الفترة لسداد المبلغ ومصاريف الخدمة 1.25 % وفقا للبنك المركزي المصري.

الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على خدمة الراتب المقدم لموظفي القطاع اللحكومي

بنك القاهرة

يتوجه الموظف إلى فرع بنك القاهرة القريب منه

يقدم صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية

يقوم الموظف بملء نموذج طلب الحصول على التسهيل في فرع بنك القاهرة

خطاب بيان حديث لمفردات الراتب من جهة عمل الموظف

إيصال مرافق حديث كهرباء – غاز – مياه - تليفون.