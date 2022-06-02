«صحة أسيوط»: تطعيم 440 ألف مواطن بلقاح كورونا خلال أسبوعين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بمركز الرعاية الأساسية بشركة قلته بحي غرب مدينة أسيوط، ضمن حملة «طرق الأبواب» التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الماضي إلى 2 يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا وتشجيع المواطنين على سرعة تلقي اللقاح، وضمن خطة الدولة للتيسير على الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود والحملات لزيادة معدلات التطعيم للمواطنين باللقاحات المختلفة من أجل حمايتهم من الإصابة بفيرس كورونا.

حملة طرق الأبواب في أسيوط

وتابع محافظ أسيوط جانبًا من أعمال الحملة بالمركز، للاطئمان على سير منظومة العمل بحملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، واطمأن على نسبة إقبال المواطنين وحصولهم على اللقاح بسهولة ويسر، كما التقى عددًا من المترددين لتلقي اللقاح مستفسرا منهم عن مدى التيسيرات المقدمة لهم أثناء تلقي اللقاح سواء من يتلقون الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية أو التنشيطية.

اللقاح آمن بكافة أنواعه

وأكد محافظ أسيوط، أن اللقاح آمن بكافة أنواعه بما يتناسب مع ظروف كل فئة أو شخص، مطالباً المواطنين بسرعة تلقي اللقاح خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد، موجهًا الشكر للفريق الطبي ومسؤولى الوحدة المحلية لجهودهم في التنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي.

كما أكد «سعد» أن المحافظة حريصة على توفير كافة سبل الدعم لضمان تحقيق أهداف حملة طرق الأبواب للتطعيم بلقاح كورونا والوصول لأكبر عدد من المتستهدفين رفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

760 منفذ ثابت ومتحرك لتلقي لقاح كورونا

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ، أن حملة طرق الأبواب لتلقي لقاح كورونا تعمل بالتنسيق بين المحافظة بقطاعاتها المختلفة وفريق من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة من خلال مراكز ثابتة وفرق متحركة يبلغ عددها 760 منفذا ثابتا ومتحركا وطرق أبواب المنازل لتطعيم المواطنين باللقاح بالقرى والنجوع والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، حيث أنه المستهدف الوصول إلى نسب تغطية 70% من الفئات التي تزيد أعمارها عن 12 عامًا، لافتا إلى أن جميع التطعميات مجانية وآمنة بكافة أنواعها بما يتناسب مع ظروف كل فئة أو شخص، مؤكدًا على تزايد أعداد المواطنين المقبلين على مراكز ونقاط الحملة لتلقي اللقاح.

تطعيم 440 ألف مواطن بأسيوط

وقال إنه خلال أسبوعين تم تطعيم ما يزيد عن 440 ألف مواطن بنطاق المحافظة موزعة بين جرعة أولى وثانية وتنشيطية، بمتوسط يومي ما بين 35 و40 ألف جرعة ونسبة التطعيم بالجرعة الأولى بلغت 60% من جملة المطعمين، مشيرًا إلى استمرار جهود التطعيم واستكمال كافة الجرعات المستحقة لكل المطعمين، على أن تتوفر الخدمة بمختلف المواقع المتاحة والمراكز الصحية وربطها مع المبادرات الرئاسية بالمراكز الثابتة.