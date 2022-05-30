«تاج الدين»: نستهدف تطعيم الجميع ضد كورونا من خلال حملة «طرق الأبواب»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّه كان هدف وزارة الصحة هو الوصول إلى تطعيم المواطنين بنسبة 40% في نهاية العام الماضي، ونستهدف الوصول إلى تطعيم 70% من الفئات المستهدفة خلال العام الجاري، واللقاحات موجودة ويجرى استكمال النسب المستهدفة في المحافظات.

من لم يحصل على اللقاح يجب أن يحصل على الجرعتين

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الأولوية للجرعة الثالثة تكون للفئات الأكثر عرضة للمخاطر وتشمل كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة وبعض الأمراض المناعية، ومن لم يحصل على اللقاح يجب أن يحصل على الجرعتين قبل الحصول على الجرعة التنشيطية، وكل الفئات نستهدفها من حملة «طرق الأبواب».

مرض كورونا لم يختفِ

وشرح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنّ فيروس كورونا لم يختفِ، ولكن الإصابات قليلة جدا، موضحًا: «في النهاية لن نصل إلى مرحلة صفر كورونا، والتطعيم يمنح مناعة لفترة زمنية معينة، وبعد فترة زمنية من 6 شهور إلى 9 شهور ينتهي تأثير اللقاح».

التطعيم لا يمنح الجسم مناعة كاملة

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «التطعيم لا يمنح الجسم مناعة كاملة، وهو مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية في هذا الأمر، ومنح المواطنين جرعات ثالثة ورابعة تتوقف على الشكل الوبائي في المرحلة المقبلة».

قوة فيروس كورونا قلت في الفترة الحالية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «قوة فيروس كورونا قلت في الفترة الحالية، كما أن نسبة الحالات البسيطة الحالية تقدر بنحو 99%، مقارنة بـ85% في المراحل السابقة، وبالنسبة للموجات، فإن العالم مفتوح وفيه عدة موجات مثلما يحدث في الصين وكوريا الشمالية، ونتمنى ألا نتعرض لموجة أخرى، لكن هذا الأمر ليس مؤكدًا بنسبة 100%».