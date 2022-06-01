إطلاق القوافل العلاجية المجانية لشهر يونيو في 5 مراكز بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يونيو 2022 بدءًا من اليوم الأربعاء 1 يونيو وحتى الخميس 23 يونيو، في عدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا.

القوافل الطبية العلاجية تستمر 23 يوما

وأوضح محافظ أسيوط أن القوافل الطبية علاجية بدأت اليوم وتستمر 23 يومًا بعدد من القرى، ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية، حيث تنفذ يومي الأربعاء والخميس 1 و2 يونيو في قرية الطوابية بمركز الفتح، وتنتقل بعدها لقرية ريفا بمركز أسيوط يومي السبت والأحد 4 و5 يونيو، ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يونيو بقرية العطيات بأبنوب، ويومي السبت والأحد 11 و12 يونيو بقرية رميح بمركز منفلوط، ويومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يونيو بقرية نزة قرار بمنفلوط، وبعدها تتوجه يومي السبت والأحد 18 و19 يونيو لقرية بصرة بمركز الفتح، ويومي الاثنين والثلاثاء يومي 20 و21 يونيو بقرية الهمامية بمركز البداري، وتنهي القوافل أعمالها يومي الأربعاء والخميس 22 و23 يونيو بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري.

قوافل وزارة الصحة توفر العلاج بالمجان

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.