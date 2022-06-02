السياحة: مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث المادي العالمي قريبا

قال الدكتور أحمد عبدالحميد النمر، عضو المكتب العلمي بوزارة السياحة والآثار، إنّ تطوير مسار العائلة المقدسة مشروع مهم جدا بأكثر من دائرة، حيث جرى توثيق كل ما يخص هذه المواقع والآثار، وكان فيها تفرد غير عادي لمصر.

ضم المسار على قائمة التراث المادي العالمي

وأضاف النمر، في حواره لبرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «قريبا جدا، سنشهد ضم المسار على قائمة التراث المادي العالمي، بالتعاون مع أكثر من وزارة، ومنها الخارجية والثقافة والسياحة والآثار والتنمية المحلية وشباب الباحثين».

وتابع عضو المكتب العلمي بوزارة السياحة والآثار: «زرنا كل المواقع، وانتهت مرحلة التوثيق، ثم انتقلنا إلى مرحلة الترميم والصيانة بواسطة وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع الكنيسة».

تأهيل المجتمع المحيط في مسار العائلة الاقتصادية

وتابع عضو المكتب العلمي بوزارة السياحة والآثار: «نعمل الآن على تأهيل المجتمع المحيط في المسار وافتتحنا وادي النطرون، والطرق ممهدة من تشجير وخدمات ميسرة على الطريق وأماكن راحة في الأديرة، أي أنّ الأديرة مستعدة للزيارة المحلية والدولية بشكل جيد».

وأشار إلى أنّ زيارة أي مكان يتبع مسار العائلة المقدسة أصبح له طريق ممهد وخدمات ميسرة، متابعا: «مكناش نقدر نروح وادي النطرون وتل بسطة أو جبل الطير، لكن الموضوع دلوقتي اتغير».

ولفت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتطوير البنية التحتية لإتاحة الاستثمار السياحي والمحلي، وأنهينا 85% من الطرق بالمحافظات فيما يخص المشروع، مستطردا: «طريق تل الفرما في شمال سيناء تم الانتهاء من تطويره وأصبح جاهزا للافتتاح، وسنعلن عن مشروع قومي خاص بتل الفارما قريبا».